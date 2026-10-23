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Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, yarın galibiyetsiz İzmir DSİ'ye konuk olacak

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Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, yarın galibiyetsiz İzmir DSİ'ye konuk olacak
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde evinde VakıfBank'ı 3-0 yenerek 4 müsabakada 3 galibiyete ulaşan Karşıyaka, yarın galibiyeti bulunmayan İzmir DSİ'ye konuk olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde evinde VakıfBank'ı 3-0 yenerek 4 müsabakada 3 galibiyete ulaşan Karşıyaka yarın galibiyeti bulunmayan İzmir DSİ'nin misafiri olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Grupta saat 14.00'te Aydın BŞB-İBB Spor, Akhisar Bld-Fenerbahçe, Bergama Bld-Bahçelievler Bld, 14.30'da Vakıfbank-Altınordu, 15.00'te Denizli BŞB-Bodrum Bld maçları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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