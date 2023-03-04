Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka, Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

Spor Haberleri

Karşıyaka, Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncu Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncu Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Kaf-Kaf, sağ bek pozisyonu için de Adanaspor forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Adanaspor'dan 1999 doğumlu savunma oyuncusu Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Ferhat'a hoş geldin diyoruz ve takımımız ile birlikte başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan genç oyuncu, bu sezon Adanaspor formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkarken, gol veya asist üretme başarısı gösteremedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Adanaspor Karşıyaka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title