TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Karşıyaka, yarın Eskişehirspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, namağlup unvanını sürdürmeyi ve liderlik şansını devam ettirmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 12. haftada yarın saat 19.00'da Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 11 haftada 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Karşıyaka, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak hem namağlup ünvanını sürdürmeyi hem de liderlik şansını devam ettirmeyi hedefliyor.

Dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik

Yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden Karşıyaka, Eskişehirspor deplasmanında da hata yapmak istemiyor. Bu süreçte dış sahada oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden yeşil-kırmızılılar, toplayabileceği 15 puanın 11'ini aldı. Son iki deplasman maçından berabere kalan İzmir ekibi, dış sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

Karşılaşmayı Sinan Özcan yönetecek

Eskişehirspor ile Karşıyaka arasında oynanacak müsabakayı hakem Sinan Özcan görev alacak. Özcan'ın yardımcılıklarını ise Mahir Selenga Mısır ve Ahmet Kotan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Efe Şahabettin olacak. - İZMİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
