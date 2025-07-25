Karşıyaka, Erhan Öztürk'ü Kadrosuna Kattı

Karşıyaka, Erhan Öztürk'ü Kadrosuna Kattı
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Karşıyaka, transfere devam ederek Menemen FK'dan 25 yaşındaki futbolcu Erhan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılı bir sezon diledi.

Karşıyaka, son olarak Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Erhan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya ve Tunay Meral ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Transfere ara vermeyen İzmir ekibi, son olarak Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Erhan Öztürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile anlaşmaya varmıştır. Erhan Öztürk'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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