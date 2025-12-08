Haberler

Karşıyaka'da Bahis Soruşturması İsyanı

Güncelleme:
Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması nedeniyle Karşıyaka'dan 8 oyuncusuna ceza vermesi kulübü isyan ettirdi. Eski başkan Azat Yeşil, geçen adaletin adalet olmadığını belirtti ve tüm maçların geçersiz sayılmasını talep etti.

FUTBOL Federasyonu'nun 10 Kasım'da profesyonel liglerden 1024 futbolcuyla başlayan bahis soruşturmasında çoğu alt liglerde amatör statüyle A takımda forma giyen 197 ismi gecikmeli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Karşıyaka Spor Kulübü'nü ayağa kaldırdı. Bahis hesapları olduğu gerekçesiyle ilk 11'den toplam 8 oyuncusu hak mahrumiyeti cezası alan 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'nın dün deplasmanda mağlup olduğu Eskişehirspor'un 7 futbolcusunun PFDK'ya yeni sevk edilmesi İzmir temsilcisini küplere bindirdi.

Bu sezon değişen statüyle birlikte transfer yasağı bulunan bazı kulüpler yasağı profesyonel futbolcuları amatör olarak kadrolarına katarak delerken lig başında bu şekilde takviye yapan Eskişehirsporlu 7 isim amatör statüsünde bulundukları için yeni PFDK'lık oldu. 7 futbolcudan Talha Özler ve Mustafa İnan dün Eskişehir'de iki takım arasında oynanan maçta Karşıyaka'ya karşı ilk 11'de görev yaptı. Haftalardır TFF'nin amatör statüsünde profesyonel takımlarda oynayıp bahis hesabı bulunan futbolcuları da PFDK'ya sevk etmesini bekleyen Karşıyaka, takımlar bu süreçte 2 lig maçı oynadıktan sonra geç alınan karara isyan etti.

AZAT YEŞİL: SÜRECİ YÖNETEMEDİLER

Ligde yenilmezlik ünvanını dün Eskişehirspor önünde kaybederek zirvenin 4 puan gerisine düşen Karşıyaka'da bu sezon kulüp çok zor durumda kayyuma kalma riski yaşarken takımı kurup mali olarak büyük destek veren Eski Başkan Azat Yeşil, "Geç gelen adalet adalet değildir. Karşıyaka'nın hakkı yendi. Bu lig 10 Kasım'dan itibaren geçersizdir. Pazar günü maç vardı pazartesi günü karar açıklandı bu kararı maçlar oynanmadan da verebilirlerdi" dedi.

Futbol Federasyonu yönetimini istifaya çağıran Yeşil, "Bütün bilgi evrak ve belgeleri teslim ederek istifa etmeleri gerekiyor. Süreci yönetemediler. Kulüplerin, futbolcuların emeklerine yazık. Sevklerin tamamının 10 Kasım'da profesyonel, amatör birlikte açıklanması gerekiyordu. 10 Kasım'dan itibaren oynanan bütün maçlar geçersiz olmalı, maçlar tekrar edilmeli" diye konuştu.

ÖMER FARUK'UN HAKKI YENDİ

Karşıyakalı futbolcu Ömer Faruk Sezgin'in sezon başlamadan bahis hesabı bulunduğu için 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldığını ancak 10 Kasım'da aynı şekilde PFDK'lık olan isimlere 45 gün ceza çıktığını hatırlatan Azat Yeşil, "Ömer Faruk'un liglerdeki emsalleri gibi alt sınırdan 45 gün ceza alması gerekiyor ama 90 günü geçti. Tahkim Kurulu'na 2 hafta önce başvuru yaptı daha cevap bile gelmedi. Oyuncumuzun 2 maçtır sahada olması gerekiyordu. Burada büyük bir hukuksuzluk söz konusu. Cezasının devam etmesinin kanuni geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN CİCİBAŞ İSYAN ETTİ

Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş da geç gelen sevklere tepki göstererek, "Bu ligi feshedin" dedi. Aygün Cicibaş sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Ya Allah aşkına böyle bir şey olur mu?

TFF, 'bahis operasyonu' gerekçesiyle liglere ara veriyor… Ardından ligi yeniden başlatıp iki hafta maç oynatıyor… Birçok takımın ilk 11'inden oyuncular cezalı duruma düşüyor… Sonra çıkıp yeni bir ceza listesi daha açıklıyor.

Soruyorum: Bunun neresinde adalet var? Bunun neresinde hukuk var? Bu kararların savunulacak tek bir tarafı yoktur. Bu süreç; biz kulüplerin emeklerini, sporcuların mücadelesini, taraftarın alın terini hiçe saymaktadır. 3. Lig ve alt liglerin bu kadar kolay, bu kadar özensiz kararlarla yönlendirilmesi gerçekten akıl alır gibi değil.

Ben kendi adıma çok açık söylüyorum:

Bu iki haftanın yok sayılması ve maçların yeniden oynanması şarttır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Biz Karşıyaka olarak sadece kendi çıkarımız için konuşmuyoruz.

Kazandığımız maçın da, kaybettiğimiz maçın da yeniden oynanmasını istiyoruz.

Çünkü adalet herkes için vardır; seçerek, ayırarak uygulanmaz.

Yeter artık! 3. Lig'e yapılan haksızlıklara bir dur denilmesi gerekiyor. Kulüplerin kaderi bu kadar basit kararlarla oynanamaz. ya bu süreci düzelterek ligi adil bir zemine oturtun, ya da açık olun; bu ligi feshedin, şampiyonu belirleyin de herkes ne ile karşı karşıya olduğunu bilsin. Adalet istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Başka hiçbir talebimiz yok."

