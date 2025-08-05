Karşıyaka'da Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste önemli transfer hamleleriyle dağılan kadrosunu hızlı bir şekilde yeniden oluşturup takımı kampa yollayarak sezon öncesi umutları kırılan taraftarın gönlüne su serpen Karşıyaka'da futbola bu süreçte büyük destek veren eski Başkan Azat Yeşil açıklamalar yaptı. Sezon öncesi tarihi borç yüküyle uzun süre başkan bulamayan, 26 Haziran'daki kongrede son gün Aygün Cicibaş başkanlığında toplama bir yönetimi göreve getiren İzmir'in köklü kulübünde taraftar uzun süre endişe yaşarken, Azat Yeşil ve eski yöneticiler kulübe destek çıktı. Futbolda Kaf-Kaf'ın dağılan kadrosu Yeşil'in bizzat şubedeki mesaisi ve mali katkılarıyla 12 transferle yeniden toplandı.

Sezon öncesi Karşıyaka camiası olarak birlikte hareket ettiklerini söyleyen Azat Yeşil, "Futbol takımının kurulmasına danışma kurulu önderliğinde ben, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Mustafa Taşova, Nazım Torbaoğlu ve Yücel Yetik'in maddi ve manevi katkılarıyla destek olduk. Takımımız sezon hazırlıklarını yapmak üzere kampa girdi. Sezon başında takım kurulup kurulmayacağı tartışılırken Burhanettin Basetemür gibi iddialı hoca ile anlaştık. Hocamız kendisine üst liglerden 3 teklif varken, 'Karşıyaka'nın ligi olmaz' diyerek 3'üncü Lig'e geldi. Listesindeki yine üst liglerden talipleri olan önemli futbolcuları da bizzat böyle diyerek ikna etti. Karşıyaka'nın son 20 yılının en genç takımının kuruluşu taraftara büyük umut veriyor" dedi.

ATATÜRK'ÜN İZİNDE

Burhanettin Basatemür'ün sportif başarısının yanında genç futbolcuları vitrine çıkaran bir teknik adam olduğunu hatırlatan Azat Yeşil, "Geçen yılın bütçesinin yarısına kurulan kadro gelecek sezon bir üst ligde de oynayacak kalitede. Kadroya uzun süre hizmet verecek iskelet oluşturduk. Tecrübeli isimlerin yanında çok büyük sürpriz yapacak gençleri aldık. Atatürk'ün 1926 yılında kulübümüzü ziyaretinde söylediği, 'Karşıyaka'da gördüğüm gençlik iftihara şayandır' sözünde vurguladığı gibi, zeki, çevik ve ahlaklı, bu forma için savaşacak, tribüne karşı sorumluluğunu yerine getirecek, sürekli önde oynayan, taraftarın tam istediği bir takım oluşturduk. İnşallah bu sezon Karşıyaka'nın yılı olacak" diye konuştu.

CAMİANIN ÖNEMLİ İSİMLERİNE TEŞEKKÜR

Transfer listelerindeki hangi oyuncuyu istedilerse aldıklarını dile getiren Azat Yeşil, "Futbolcular da Karşıyaka'da oynamak için fedakarlık yaptı. Gerçekten ahlaklı ve iyi bir kadro oluşturduk. Kadromuz defansa yapılacak takviyeler haricinde hazır durumda. Şimdi artık taraftarımızın lig başlayınca takımımıza büyük destek vermesini bekliyoruz. Karşıyaka'nın sıkıntılı döneminde kulübe destek olan eski başkan ve yöneticilerimize, sorumluluk alan yönetime tekrar teşekkür ediyorum. Zor günde bir araya gelen bir aile olduğumuzu camia olarak gösterdik. En sorunlu dönemde bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

SIRA BASKETBOLDA

Eski yöneticilerle birlikte futbol takımını önemli bir noktaya getirip kampa gönderdiklerini, sıranın basketbol takımının kurulmasında olduğunu söyleyen Azat Yeşil, "Önümüzdeki hafta da basketbol takımı için mücadeleye girişeceğiz. Potada da Karşıyaka'ya yakışan bir kadro oluşacağından taraftarımızın şüphesi olmasın" dedi.

Son kongredeki eksiklikler nedeniyle 26 Ağustos'ta yeniden sandık başına gidecek yeşil-kırmızılılarda yönetimin göreve devam edeceğine inandığını vurgulayan Azat Yeşil, başkan kim olursa olsun 113 yıllık köklü kulüpte armanın, renklerin ve formanın her zaman yanında olacaklarını vurguladı.