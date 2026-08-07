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Karşıyaka, Muhaymin Mustafa'yı Kadrosuna Kattı

Karşıyaka, Muhaymin Mustafa'yı Kadrosuna Kattı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, transfer çalışmaları kapsamında Onvo Büyükçekmece'den ayrılan Sudan asıllı Türk forvet Muhaymin Mustafa ile resmi sözleşme imzaladı. Anadolu Efes altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, Tofaş, Galatasaray, Denizli Basket, Darüşşafaka ve Büyükçekmece formaları giydi; yeni takımında Türk statüsünde görev yapacak. Kulüp, 2026-27 sezonu için oyuncuya başarılar diledi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi transferde gaza basıp imzaları üst üste attıran Karşıyaka anlaşmaya vardığı Onvo Büyükçekmece'den ayrılan Sudan asıllı Türk forvet Muhaymin Mustafa'yı resmen kadrosuna kattı. Anadolu Efes altyapısında yetişip Tofaş, Galatasaray, Denizli Basket, Darüşşafaka ve Büyükçekmece formalarını giyen 26 yaşında, 1.88 boyundaki kısa forvet, yeşil-kırmızılıların Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı ve Ishmael El-Amin'den sonra dördüncü takviyesi oldu. Kulüpten, "Muhaymin Mustafa Karşıyaka'mızda! Kariyerinde Anadolu Efes, Tofaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Merkezefendi formaları giyen; geçtiğimiz sezonu ise Onvo Büyükçekmece'de tamamlayan Muhaymin Mustafa, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Muhaymin'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" açıklaması yapıldı. Muhaymin, Türk statüsünde görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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