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Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye 3 genç transfer

Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye 3 genç transfer
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Fenerbahçe'ye satılan Adem Yeşilyurt'un karşılığında Karşıyaka, sarı-lacivertlilerden Yasir Boz'u kiralık, Yiğit Evin'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Ayrıca İstanbulspor'dan Eren Arda Şan transfer edilecek.

FENERBAHÇE'ye satılan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'un transferine karşılık sarı-lacivertlilerden bonservis gelirinin yanı sıra 3 de genç oyuncu alacak 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka, Yasir Boz'dan sonra Yiğit Evin'i de kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yiğit, yeşil-kırmızılılara imza attı. Aynı yaştaki orta saha Yasir Boz kiralık olarak, Yiğit Evin ise bonservisiyle takıma katıldı.

İki genç futbolcu da Karşıyaka'yla çalışmalara başlarken, Fenerbahçe'den başka futbolcu alınmasının planlanmadığı öğrenildi. Karşıyaka, İstanbulspor'dan 20 yaşında, 1.93 boyundaki Eren Arda Şan'a da resmi imza attıracak. Transferde frene basıp beklemeye geçen İzmir temsilcisi cumartesi günü Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Karşıyaka'da transfer yasağını açmak için kaynak arayışı ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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