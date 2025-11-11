Karşıyaka'da Bahis Skandalı: 7 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yıllar sonra şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, 7 önemli futbolcusunun liglerdeki 1024 futbolcunun içinde bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle sarsıldı. Sezon başında transfer ettiği Ömer Faruk Sezgin, Ankaraspor kadrosunda yer aldığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay ceza alan Kaf-Kaf'ta Erol Zöngür, Yasin Uzunoğlu, Erhan Öztürk, Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Hıdır Aytekin ve Mücahit Aslan tedbirli olarak PFDK'lık oldu. Oyunculara Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi gereğince 3 aydan 1 yıl kadar ceza verilmesi ihtimali bulunurken Başkan Aygün Cicibaş, sosyal medya hesabından sert ve dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

LİGİN İSMİ BAHİS SİTESİ

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, sezon başı takım kurarken futbolcuları seçerken bahis hesabı olup olmadığını kontrol edecek bir sistem olmadığını söyleyip, ayrıca ligin isim sponsorunun bir bahis şirketi olmasına tepki gösterdi. Aygün Cicibaş, teknik ekip, oyuncu ve taraftarlarına güvenlerinin tam olduğunu, hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini açıkladı. Cicibaş kişisel sosyal medya hesabından, "İsmi bahis sitesi koy parayı al. Kulüpler sabıka kaydı gibi oynayan oynamayan kişilerin bilgi alacağı bir sistem mi var. E-Devlet'ten bilgi mi alınıyor ki bunu kulüplere ödetiyorsun" dedi.

AYGÜN CİCİBAŞ: KAVUN MU BU KOKLAYARAK ALALIM

Cicibaş, "Kavun mu bu koklayarak alalım. Maddi sıkıntılarla boğuşan yüzde 90 kulüpleri cezalandırıyorsunuz. Temiz lig temiz insan bu şekilde olmaz. Ülkede yasala dönüştür bahis şirketinin ismini ver. Şimdi uyguladığın kendinle çelişkili. Yine birilerini kurtarmak yine birilerine rant sağlamak başta Burhanettin hocamız olmak üzere, bütün futbolcularımıza ve en büyük gücümüz olan taraftarlarımıza güvenimiz tamdır. Bu süreçte her koşulda onların yanındayız. Bu talihsiz dönem, hukuk kurulumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Her şartta, hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ: KİŞİLİK HAKLARINA ZARAR VERİLMEDEN EN ADİL SONUCU BEKLİYORUZ

Karşıyaka Spor Kulübü ayrıcı resmi sosyal medya hesaplarından, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında bazı futbolcuların Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği ifade edilmiştir. Söz konusu süreç, kulübümüz tarafından dikkatle ve titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz, tüm sporcularımızın kişilik haklarına zarar verilmeden, Türk futbolunun itibarı gözetilerek, en doğru ve adil şekilde sonuca ulaşılmasıdır. Karşıyaka Spor Kulübü olarak, kuruluşumuzdan bu yana Türk sporunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin korunması yönündeki kararlı duruşumuz nettir. Önceki açıklamalarımızda da altını çizdiğimiz gibi; futbolun güvenilirliği, saygınlığı ve marka değerinin korunması bizim için taviz verilmeyecek bir ilkedir. Kulübümüz, yaşanan sürecin tüm detaylarını yakından takip etmekte olup, adaletin en doğru biçimde tecelli etmesini beklemektedir. Karşıyaka, her koşulda olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve fair-play anlayışının yanındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımı yaptı.