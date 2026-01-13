Karşıyaka'da Adem transferinde sürpriz gelişme

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Karşıyaka formasıyla kısa süre içinde gösterdiği performansla Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin talip olmasına rağmen Acun Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor'a satılması kararı alınan Adem Yeşilyurt transferinde sürpriz gelişme yaşandı. Bugün 19 yaşına basan sağ kanat oyuncusu ve ailesinin Slovenya'ya transfer olmayı istemediği öğrenildi. Geçen hafta perşembe günü Adem için Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'la menajerler aracılığıyla el sıkışan Maribor cephesi de henüz sözleşme ve bonservis ödemesiyle ilgili resmi adım atmadı. Adem'in Türkiye'den veya Avrupa'nın önemli liglerinden ciddi teklif gelmezse ara transferde yuvada kalma ihtimali ağırlık kazandı.

Karşıyaka, U19 Milli Takımı'yla çıktığı ilk maçta pazar günü Özbekistan ağlarını da sarsan Adem için Maribor'la 600 bin Euro bonservis ve sonraki satışından yüzde 40 pay karşılığı anlaşmıştı. Bonservisinin yüzde 10'u oyuncu aralık ayında profesyonel olurken yapılan anlaşma gereği İzmir'in amatör ekiplerinden Pınargücü'ne verilecek Adem, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki takımı Hull City'e giderse ise Karşıyaka bu transferden 2.5 milyon Euro kazanacaktı. Halen U19 Milli Takımı'nın kampında olan Adem yarın yine Özbekistan maçında forma giyecek. Genç futbolcu ardından yeniden takıma katılacak. Adem ilk 11'de forma giydiği 5 lig maçında 1 gol, 2 asistle oynamıştı.

3 İMZA DAHA BEKLENİYOR

Sezonun ikinci yarısına Afyonspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayıp zirve yarışında cumartesi günü hayati maçta konuk edeceği lider Kütahyaspor'un 4 puan gerisine düşen Karşıyaka transfere yöneldi. Takımdan 7 futbolcunun ayrıldığı, şimdiye kadar 3'ü amatör ligden teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün keşfettiği 4 takviye yapan Kaf-Kaf, santrfor, stoper ve 8 numara transfer etmek istiyor.

GERGİN TÜZÜK KONGRESİ

Karşıyaka'nın haftalardır tartışılan ve ana gündem olarak şirketleşmenin yolunu açmak için aidat ödemeyen üyeleri çıkararak üye sayısının düşürülmesinin amaçlandığı tüzük kongresi gergin geçti. Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki kongreye 5 bini aşkın toplam kulüp üyesinden yalnız 138 kişi katıldı. Kongrede aidat ödemeyen üyelerin üyelikten atılmak için gereken süre 6 yıldan 2 yıla indirildi. 2 yıllık aidat borcu olan üyeler, kulübün internet sitesinde ilan edilip 14 gün içinde ödeme yapmazsa üyelikten çıkarılacak. Pasif üyeleri çıkartıp üye sayısını azaltacak Karşıyaka önümüzdeki süreçte şirketleşme kararı için yasal olarak gerekli toplam üye sayısının 4'e 3 çoğunluğunu toplamaya çalışacak.

Her maddenin uzun süre tartışıldığı kongrede üyeliğe giriş aidatı ilan edildiği gibi 10 bin TL yerine 7bin 500 TL, yıllık aidat bin 500 TL olarak belirlenirken, danışma kurulu ve müze ve tarih kurulu gibi kurullar kaldırıldı. Yapılması planlanan birçok tüzük değişikliği maddesi ise üyelerin onayını alamadı. Oy kullanabilmek için istenen 5 yıl üyelik şartı 3 yıl olarak kaldı. Divan kuruluna girebilmek için 15 yıla indirilmesi planlanan kulüp üyeliği şartı 25 yıl olarak değişmedi. Yine divana girebilmek için 1 yıl kulüp başkanlığı şartı da aynı kaldı. Karşıyaka'da divan kurulunun güçlendirilerek şirketleşme ve tesisleşme için yönetim üzerinde otorite olması planlanıyordu.

Karşıyaka yönetimi tüzük kongresi sonrası, " Hep birlikte çok değerli bir tablo ortaya koyduk. Herkes konuştu, herkes dinledi, herkes fikrini özgürce ifade etti. Karşıyaka'nın büyüklüğü de tam olarak burada yatıyor. Tartışırız ama sonunda ortak noktada buluşmayı biliriz. Emek veren, görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm camiamıza gönülden teşekkür ediyoruz. Şeffaflık, adalet ve birlik anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulu olarak Karşıyaka'nın menfaatleri için gece gündüz çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Şimdi birlik olma, kenetlenme ve her türlü zorluğun üstesinden hep birlikte gelme zamanı" açıklamasını yayınladı.