Haberler

Karşıyaka'da transfer telaşı: Stoper ve 8 numara arayışı

Karşıyaka'da transfer telaşı: Stoper ve 8 numara arayışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞAMPİYONLUK hedefiyle iddialı bir kadroyla başlayacağı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta pazar günü Ankara'da Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka transferde stoper ve ofansif orta saha arayışında.

ŞAMPİYONLUK hedefiyle iddialı bir kadroyla başlayacağı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta pazar günü Ankara'da Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka transferde stoper ve ofansif orta saha arayışında. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeşil-kırmızılıların uzun süredir beklediği Erol Zöngür ve geçen sezon bahis soruşturmasında 12 ay ceza alan diğer futbolcularla ilgili beklenen indirim kararı bir türlü gelmezken yönetim alternatif stoper arayışına geçti. Cezasında indirim olmazsa Erol'dan 11 Kasım'a kadar yararlanamayacak Karşıyaka, defansın yanı sıra orta sahaya da 8 numara arayışında. Orta saha için eski oyunculardan Mert Torlak'la yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

LİSANSLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Yeşil-kırmızılı yönetimin transfer edeceği stoper ve 8 numarayı üst liglerde mücadele eden takımlardan kiralık alma ihtimali olduğu öğrenildi. Karşıyaka'nın 4 Eylül Cuma günü bitecek transfer döneminin sonuna kadar takviye yapması bekleniyor. İskeleti koruyup, toplam 11 transferle takımın çehresini önemli oranda değiştiren İzmir ekibi, bu hafta yeni oyuncularının lisanslarını çıkarmak için de zamanla yarışacak. Transfer yasağını henüz kaldıramayan yeşil-kırmızılı yönetim kadroya katılan Yılmaz Ceylan, Mahmut Şat, Gökdeniz Tandoğan, Emircan Aytekin, Mevlüt Kaymak, Veysel Karani Ünal, Tuğran Burak Tuğ, Eren Arda Şan, Fatih Taşdelen, Yiğit Evin ve Yasir Boz'u ligde geçen sezon uygulanmaya başlayan statüyle amatör lisans çıkartarak oynatmayı planlıyor. Yasağın açılması için de temaslar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı

Bu konserdeki alkışlar köy okullarında yankılanıyor
Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı

Biçer kardeşlerin babası göz yaşları içinde anlattı: Kurtaramadım...
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu valizlerin sahibini tanımayan yok! Türkiye'den böyle ayrıldı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı