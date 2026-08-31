Karşıyaka'da transfer telaşı: Stoper ve 8 numara arayışı

ŞAMPİYONLUK hedefiyle iddialı bir kadroyla başlayacağı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta pazar günü Ankara'da Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka transferde stoper ve ofansif orta saha arayışında. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeşil-kırmızılıların uzun süredir beklediği Erol Zöngür ve geçen sezon bahis soruşturmasında 12 ay ceza alan diğer futbolcularla ilgili beklenen indirim kararı bir türlü gelmezken yönetim alternatif stoper arayışına geçti. Cezasında indirim olmazsa Erol'dan 11 Kasım'a kadar yararlanamayacak Karşıyaka, defansın yanı sıra orta sahaya da 8 numara arayışında. Orta saha için eski oyunculardan Mert Torlak'la yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

LİSANSLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Yeşil-kırmızılı yönetimin transfer edeceği stoper ve 8 numarayı üst liglerde mücadele eden takımlardan kiralık alma ihtimali olduğu öğrenildi. Karşıyaka'nın 4 Eylül Cuma günü bitecek transfer döneminin sonuna kadar takviye yapması bekleniyor. İskeleti koruyup, toplam 11 transferle takımın çehresini önemli oranda değiştiren İzmir ekibi, bu hafta yeni oyuncularının lisanslarını çıkarmak için de zamanla yarışacak. Transfer yasağını henüz kaldıramayan yeşil-kırmızılı yönetim kadroya katılan Yılmaz Ceylan, Mahmut Şat, Gökdeniz Tandoğan, Emircan Aytekin, Mevlüt Kaymak, Veysel Karani Ünal, Tuğran Burak Tuğ, Eren Arda Şan, Fatih Taşdelen, Yiğit Evin ve Yasir Boz'u ligde geçen sezon uygulanmaya başlayan statüyle amatör lisans çıkartarak oynatmayı planlıyor. Yasağın açılması için de temaslar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı