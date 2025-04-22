Karşıyaka-Bursaspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Karşıyaka'nın TFF 3. Lig 1. Grup'taki normal sezonun son hafta karşılaşmasında konuk edeceği Bursaspor mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 30. hafta mücadelesi olan normal sezonun son maçında Bursaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, ligdeki sıralama için kritik maç olan zorlu mücadelenin biletlerini de internet üzerinden satışa çıkardı. Karşıyaka-Bursaspor maçı biletleri 150 TL ve bin TL arasında değişen fiyatlarla taraftarların alımına sunuldu. Konuk ekip seyircisi alınmayacağı için de deplasman tribünü biletleri satışa çıkmadı.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Alt/Üst: 150 TL

Numaralı Alt: 300 TL

VIP A-C: 600 TL

VIP B: 1000 TL - İZMİR