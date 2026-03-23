Karşıyaka potada dağıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan ligin aralıksız 52 yıllık kulübü Karşıyaka, en önemli rakiplerinden Manisa Basket'e de deplasmanda 92-78 yenilince dağıldı. Ligde üst üste 7'nci mağlubiyetini alarak son 7 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde giren Kaf-Kaf'ta maçın ardından genel menajer Nihat Mala istifa ederken, antrenör Candost Volkan ayrılık sinyali verdi, Başkan Aygün Cicibaş ise, ' Karşıyaka kümeye' tezahüratı yapan Manisalı taraftarlarla birbirine girdi.

Son haftalarda maçlarını farklı kaybederken parkede hiçbir mücadele ışığı da vermeyen yeşil-kırmızılılarda ilk yarıdaki Manisa Basket randevusu sonrası istifadan dönen Nihat Mala bu kez gitti. Geçen sezon eski oyuncusu ve genel menajeri olduğu kulübe yıllar sonra geri dönen Nihat Mala'nın istifası kabul edildi. Bu sezon toplam 11 yabancı transferi yapıp 23 haftada toplam 4 galibiyet alabilen Karşıyaka'da Nihat Mala büyük eleştiri almıştı.

CANDOST VOLKAN: GEREKEN KARARLARI ALACAĞIZ

İzmir ekibinde 8 Kasım'daki Türk Telekom mağlubiyeti sonrası Faruk Beşok'la yolların ayrılmasıyla göreve gelen antrenör Candost Volkan da kötü gidişe çare bulamadı. Candost Volkan maçın ardından, "Maçla ilgili konuşmayacağım. Göreve başladıktan itibaren geçen 4 aylık süreçte, yaşadığımız sıkıntıları konuşmak yerine ekip arkadaşlarımla beraber sadece saha içine konsantre olarak, mümkün olduğunca maç kazanmak için bütün gücümüzle çalıştık. 4 tanesi evde oynanacak hedef maçlar ile birlikte toplam 7 maç daha var. Önemli olan Karşıyaka'dır, kulübün ligdeki varlığını sürdürmesidir. Kalan 7 haftalık süreçte kulübün hedefe ulaşması için gereken kararları en kısa sürede alacağız" dedi.

CİCİBAŞ, KARŞIYAKA KÜMEYE TEZAHÜRATINA İSYAN ETTİ

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, Manisa Basket deplasmanında, ' Karşıyaka kümeye' diye tezahürat yapan ev sahibi taraftarlarla gerginlik yaşadı. Cicibaş maçın ardından parkede taraftarların bulunduğu tribüne yönelerek küfürlü tepki gösterdi. Bu esnada tribünden Başkan Cicibaş'a su şişesi atılırken, emniyet güçleri Cicibaş'ı güçlükle sakinleştirdi. Karşıyaka ile Manisa takımlarının daha önce futbol ve voleybolda oynadığı maçlar da olaylı geçmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı