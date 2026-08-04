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Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Ishmael El-Amin'i kadrosuna kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Ishmael El-Amin ile 2026-2027 sezonu için anlaştı. Son olarak Hapoel Galil Elion'da oynayan El-Amin, kariyerine Ball State Cardinals'te başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Ishmael El-Amin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Hapoel Galil Elion'da forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun 2026-2027 sezonunda Karşıyaka'da oynayacağı belirtildi.

Kariyerine Ball State Cardinals'te başlayan Ishmael El-Amin, daha önce Rhode Island Rams, Shumen Basket, Ventspils, Hapoel Gilboa Galil, Napoli ve Hapoel Galil Elion??????? takımlarında forma giydi.

Açıklamada, Ishmael El-Amin'e yeni sezonda başarılar dilendi.

Kaynak: AA
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