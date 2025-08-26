Karşıyaka Basketbol, Mihail Naumoski'yi Kadrosuna Kattı

Karşıyaka Basketbol, kısa forvet pozisyonunda görev yapan 22 yaşında Mihail Naumoski'yi kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak başantrenörlük görevine geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Faruk Beşok'u getiren yeşil-kırmızılılar, Beşok'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, bu süreçte Samet Geyik, Egemen Güven, Ege Özçelik, Chris Chiozza, Mike Moore, Meriç Kuntker, Justin Alston ve Ricky Tarrant, Charles Manning'i kadrosuna kattı. İç transferde de hareketli günler geçiren Karşıyaka Basketbol, Mert Celep'le de yeniden anlaşmaya vardı. Dış transferde bir takviye daha yapan Karşıyaka Basketbol, kısa forvet pozisyonunda görev yapan 22 yaşında Mihail Naumoski'yi renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Akademija FMP Skopje, MZT Skopje'de ve Kızılyıldız'ın U17 ile U19 takımlarında forma giyen. Geçtiğimiz sezonu ise KK Vardar Skopje'de tamamlayan Mihail Naumoski, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Mihail'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR