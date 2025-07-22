Karşıyaka Basketbol, 15 Yıl Aradan Sonra Avrupa Kupalarına Katılamayacak

Karşıyaka Basketbol, yaşadığı ekonomik sorunlar ve belirsizliklerden dolayı yeni sezonda 15 yıllık aranın ardından Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

Türkiye'nin ve İzmir'in basketboldaki en önemli markalarından birisi olan Karşıyaka Basketbol, son dönemlerde yaşadığı ekonomik problemler ve kulüpteki belirsizliklerden dolayı tam 15 yıllık aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. Son olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa'ya gidemeyen yeşil-kırmızılılar, bu sezonda aynı senaryoyu yaşayacak. 2025-2026 dönemi için Avrupa'nın 4 numaralı kupası olan FIBA Europe Cup'a Türkiye'den Aliağa Petkimspor davet edilirken, Bursaspor da Basketbol Şampiyonlar Ligi elemesinde başarısız olursa FIBA Europe Cup'ta yoluna devam edecek. Böylece Kaf-Kaf, yeni sezonda sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası mücadelesi verecek.

İzmir ekibi, 2012-13 sezonunda FIBA Eurochallange ve 2020- 2021'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasına rağmen kupayı kazanma başarısı gösterememişti.

Yeşil-kırmızılılar, 2015-16 sezonunda Eurolig'e katılarak ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştı - İZMİR