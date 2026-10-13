Karşıyaka, Ayvalıkgücü deplasmanında 2-0'lık yenilginin rövanşı için sahaya çıkıyor

Karşıyaka, Ayvalıkgücü deplasmanında 2-0'lık yenilginin rövanşı için sahaya çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Uysal yönetiminde ligde 2, Türkiye Kupası'nda 1 galibiyet alan Karşıyaka, pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında geçen sezon Play-Off'ta aldığı 2-0'lık yenilginin rövanşını arıyor. İzmir ekibi kazanırsa hem rövanşı alacak hem üst gruba yaklaşacak.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ın getirilmesi sonrası yükselişe geçen Karşıyaka pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına Play-Off'taki yenilginin rövanşını almak için çıkacak. Zafer Uysal yönetiminde ligde art arda 2, Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet alarak hiç yenilmeyen İzmir ekibi çıkışını sürdürmek için Ayvalıkgücü'nü gözüne kestirdi. Rakibiyle geçen sezon Play-Off'ta eşleşen İzmir temsilcisi deplasmanda 0-0 biten olaylı maçın rövanşında Ayvalık'a taraftarı önünde 2-0 yenilerek elenmişti. Karşıyaka, Ayvalıkgücü hezimetiyle üst üste 3'üncü sezon da Play-Off'tan eli boş dönmüştü.
Karşıyaka gibi Play-Off etabını bir türlü aşamayan Ayvalıkgücü Belediyespor ise son 4 sezondur finallerde hüsran yaşadı. Takımı senelerdir çalıştıran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 4 yıldır Play-Off oynayan Ayvalık ekibi son 2 sezonda finalde 2'nci Lig'i ıskalamıştı. İki takımın geçen sezon ligde ve Play-Off'ta Ayvalık'ta oynadığı iki karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Karşıyaka bu sezon şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde ilk 4 haftada galibiyete hasret kaldıktan sonra Zafer Uysal yönetimindeki maçlarını kazanıp 8 puana ulaştı. İstikrarlı çizgisini koruyan Ayvalıkgücü ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 13 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına yine ortak oldu. Karşıyaka pazar günü rakibini yenerse hem geçen sezonki Play-Off eşleşmesinin rövanşını alacak hem de üst gruba bir adım daha yaklaşacak.