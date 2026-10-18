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Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki takımın da gol pozisyonlarını değerlendiremediği maçın ardından Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 13'e, Karşıyaka ise 8'e yükseltti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçta Kepezspor (D) ve Eskişehir Anadolu SF takımlarını 1-0 yenerek çıkışa geçen Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da maç boyunca girdikleri gol pozisyonlarını gole çeviremedi ve maç başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 13 yaparken, Karşıyaka ise 8 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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