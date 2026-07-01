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Karşıyaka, Alpay Eroğlu ile yeni sözleşme imzaladı

Karşıyaka, Alpay Eroğlu ile yeni sözleşme imzaladı
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TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Karşıyaka, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden anlaşan yeşil-kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Sözleşmesi sona eren oyuncularla tek tek masaya oturan İzmir temsilcisi, daha önce Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan'ın sözleşmelerini yenilemesinin ardından, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten orta saha oyuncumuz Alpay Eroğlu ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varmış bulunmaktayız.

Yeşil-kırmızı armamız altında mücadele etmeye devam edecek olan Alpay Eroğlu'na başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla 30 maça çıkan Alpay Eroğlu, 6 gol ve 2 asistlik kaktı sağladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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