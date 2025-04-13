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Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u Uzatmalarda Geçti

Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u Uzatmalarda Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Karşıyaka, uzatmalarda Aliağa Petkimspor'u 93-90 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç esnasında büyük bir mücadele yaşandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Karşıyaka evinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 93-90 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk

Karşıyaka: Ozan Yılmaz, Hakan Sayılı 13, Ergi Tırpancı 4, Gallinat 24, Muhsin Yaşar 26, Thomas Akyazılı, Braimoh 2, Smith 13, Mert Celep 11

Başantrenör: Rüchan Tamsöz

Aliağa Petkimspor: Van Beck 20, Tyree 15, Yavuz Gültekin 9, Aldridge 3, Dotson 19, Russell 3, Williams 18, Troy Selim Şav 3, Karahan Efeoğlu

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 21-22 Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 45-41 (Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 62-65 (Aliağa Petkimspor lehine)

Normal süre: 81-81

Beş faulle çıkan: Muhsin Yaşar (39.56), Gallinat (43.27) (Karşıyaka), Salinas (42.36), Williams (44.49) (Petkimspor) - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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