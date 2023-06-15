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Karşıyaka-A. Efes Basketbol Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Karşıyaka-A. Efes Basketbol Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Karşıyaka, evinde A. Efes ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın biletleri yarın saat 12.00'den itibaren satışa çıkacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Karşıyaka, evinde A. Efes ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın biletleri yarın saat 12.00'den itibaren satışa çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin üçüncü maçında Karşıyaka, 17 Haziran Cumartesi günü A. Efes'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Müsabakanın biletleri yarın saat 12.00'den itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise yarın 18.30'dan itibaren gişeden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 800-5000 TL

Tam: 200 TL

Öğrenci: 100 TL - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Karşıyaka Türkiye Efes Spor Haberler

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