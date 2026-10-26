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Karşıyaka 5.5 ay sonra taraftarına kavuştuğu maçta Fenerbahçe'ye 97-72 yenildi

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Karşıyaka 5.5 ay sonra taraftarına kavuştuğu maçta Fenerbahçe'ye 97-72 yenildi
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Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçla 5.5 ay sonra ilk kez taraftarına kavuştu. Sezonun ilk iki iç saha maçında cezası nedeniyle taraftarından yoksun kalan İzmir ekibi, şölen havasında geçen maçtan 97-72 mağlup ayrıldı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, evinde Fenerbahçe maçıyla 5.5 ay sonra ilk kez taraftarına kavuştu. Sezonun ilk iki iç saha maçında cezası nedeniyle taraftarından yoksun kalan İzmir ekibi güçlü rakibini şölen havasında ağırladı. Maç öncesi salon dışında DJ şovu, salon içinde de davul, ışık ve dans gösterileri özellikle beyaz ağırlıklı giyinen binlerce Karşıkalı'yı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda coşturdu. Maçta ilk yarıda EuroLeague'de liderlik yarışındaki rakibiyle başa baş mücadele veren Karşıyaka ikinci yarıda farkın açılmasına engel olamayıp salondan 97-72 mağlup ayrıldı. Antrenör Nenad Markovic, "Yarattıkları harika atmosfer için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Böylesine muhteşem bir taraftar önünde bu maçı oynamak gerçekten harikaydı ve kendimizi daha iyi gösteremediğimiz için üzgünüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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