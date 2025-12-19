Haberler

Karslı dağcılardan Kars'a Spor Tırmanış hakemliği

Karslı dağcılardan Kars'a Spor Tırmanış hakemliği
Kars'ta Spor Tırmanışı Hakemliği eğitimi başarıyla tamamlayan 3 hakem, Kars'ı Türkiye genelindeki yarışmalarda temsil edecek. Dağcılık İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, Kars'ın dağcılık alanındaki konumunu güçlendirdiklerini belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Kars'a Spor Tırmanışı Hakemliği verildi.

Kars Dağcılık İl Temsilciliği bünyesinde faaliyet gösteren sporcular Alpay Korkmaz, Harun Çalkın ve Doğu Yılmaz Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanışı Hakemliği eğitim ve sınavlarını başarıyla tamamlayarak Kars'a Spor Tırmanış Hakemliği unvanını kazandırdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yalnızca Kars ilinde 3 spor tırmanışı hakemi bulunurken, söz konusu hakemler Türkiye genelinde düzenlenecek yarışmalarda görev alacak.

Kars Dağcılık İl Temsilcisi, Yüksek İrtifa Dağcısı, Spor Tırmanış Hakemi ve Dağcılık Antrenörü Alpay Korkmaz, "Bu önemli süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Artık Olimpiyatlarda Kars ve bölgemizden sporcular yer alacak ve onların başarıları konuşulacak. Dağcılığın alt disiplinlerinde antrenör, hakem ve eğitimli sporcu sayısını artırmak için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü ve uyumlu bir ekibimiz var. Eksikleri birlikte tespit edip çözüm üretiyoruz. Eminim ki bizden sonraki sporculara kalıcı ve değerli başarılar bırakacağız" dedi.

Kars Dağcılık İl Temsilcisi Yardımcısı, Yüksek İrtifa Dağcısı ve Spor Tırmanış Hakemi Harun Çalkın, Kars'ın bölgedeki konumuna dikkat çekti.

Çalkın, "Kars, Doğu Anadolu Bölgesi'nde dağcılık alanında lider ve söz sahibi bir konuma gelmiştir. Bu başarı da bunun bir göstergesidir. Yüksek irtifa dağcıları olarak işin mutfağında yer almak bizim için son derece anlamlı. Kars, sporcularımız sayesinde ülke gündeminde yer almakta; tanıtımı yapılmayan neredeyse hiçbir doğal alanımız kalmamaktadır. Biz bile bu yer de mi Kars'taymış? diyerek şaşırıyoruz. Kars daha iyisini hak ediyor ve biz ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz. Kars için emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TFF Klasman Hakemi, Yüksek İrtifa Dağcısı ve Spor Tırmanış Hakemi Doğu Yılmaz ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu, hayatımda elde ettiğim çok güzel bir başarı oldu. Daha nitelikli sporcular yetiştirmek adına önemli bir aşama. Bölgemiz için 'Biz de varız' demenin gururunu yaşıyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Öte yandan Karslı 3 hakem, önümüzdeki süreçte Kars ilini temsilen Türkiye genelindeki yarışmalarda görev alacak ve Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek. - KARS

