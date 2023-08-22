Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir protokolünü ve iş dünyasını güreşlere davet etti

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne Balıkesir protokolünü ve iş dünyasını davet etti. Başkan Orkan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na kırmızı dipli mum hediye etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir protokolünü ve iş dünyasını 1-3 Eylül tarihlerine yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Ankara'da bakanları ve çeşitli kurum yöneticilerini ziyaret ederek, 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne davette bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir'de de protokol üyelerini ve iş adamlarını güreşlere davet etti. Başkanlar Yılmaz ve Orkan, göreve yeni başlayan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek bu yıl 63.'sü düzenlenecek olan güreşlere davet ettiler. Orkan, davet geleneği olan kırmızı dipli mumu Vali Ustaoğlu'na hediye etti.

Başkan Orkan ayrıca Balıkesir'de göreve yani başlayan İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız'ı da ziyaret ederek güreş davetinde bulundu. Ayrıca Orkan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin ve Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden, BEST A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı'yı da ziyaret ederek güreşlere davet etti. Orkan, geçtiğimiz hafta ise Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cevdet Gürcan, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Meclis Başkanı Okan Telaşeli, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğg. Mahmut Büyükcingi, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve yönetim kurulu ile Organize Sanayi Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik'i de güreşlere davet etmişti.

Orkan öte yandan, hafta sonu CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi takviminde yer alan 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Yağlı Güreş Ligi'nin final karşılaşmaları ise Kurtdere'de düzenlenecek. - BALIKESİR