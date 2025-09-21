Kardeşler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Muaythai Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayarak milli takıma katılma hakkı kazanan Gamze Korkmaz ve kardeşi Özlem Melek Korkmaz, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyor.

Adana'da düzenlenen Muaythai Süper Ligi'nin 6. ayak finalinde rakiplerinin organizasyona katılmaması üzerine karşılaşmaya çıkmadan şampiyon olan 24 yaşındaki Gamze Korkmaz ve 19 yaşındaki Özlem Melek Korkmaz, milli takıma katılmaya hak kazandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 17-25 Kasım'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda katılacak kardeşlerden Gamze Korkmaz 45, Özlem Melek Korkmaz ise 48 kiloda altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz"

Gamze Korkmaz, yaklaşık 10 yıldır muaythai branşında mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra uluslararası müsabakalarda da derecelerinin olduğunu anlatan Gamze, 2022 ve 2023'te Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını, bu yıl düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ise ikincilik elde ettiğini belirtti.

Gamze, Muaythai Süper Ligi'nde şampiyon olarak milli takıma katılmayı hak ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kardeşim ve ben ülkemizi temsil edeceğiz. Çok çalışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı şampiyonada dalgalandırmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz ülkemize altın madalya getirmek."

Kardeşiyle haftada 5 gün çift antrenman yaptıklarını anlatan Gamze, "Ben 45 kiloda mücadele ediyorum, o 48 kiloda dövüşüyor. Birbirimize partnerlik yapıyoruz. Bu da bence başarımızın en büyük etkenlerinden biri." ifadelerini kullandı.

"Hedefim ülkemize altın madalyayla gelmek"

Özlem Melek Korkmaz da muaythai branşına ablasının tavsiyesi üzerine başladığını dile getirdi.

Daha önce Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası ve Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını belirten Özlem Melek, ilk kez büyükler kategorisinde yarışacağını ifade etti.

Gençler kategorisindeki başarısını büyükler kategorisinde de sürdürmek istediğini vurgulayan Özlem Melek, "Hedefim orada da birinci olup ülkemize altın madalyayla gelmek." dedi.

Özlem Melek, antrenmanlarda ablasıyla partner olmalarının kendilerine büyük avantaj sağladığını ve başarılarını artırdığını kaydetti.