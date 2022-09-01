Karaman haberleri: Schalke 04, Kenan Karaman'ı renklerine bağladı
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Karaman haberler: Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı.
Schalke 04 Kulübü, 28 yaşındaki forvetle 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Almanya'da Hoffenheim, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf formaları giyen milli futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Siyah-beyazlılarda 35 maça çıkan Kenan, 2 gol, 2 asistle oynadı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor