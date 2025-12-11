Karaman'da bu proje sayesinde 57 bin öğrenci atletizmle tanıştı

Karaman'da çoğu kırsal bölgede yaşayan 57 bin öğrenci 'Eğlenceli çocuk atletizm oyunları şenliği' projesi ile atletizmle tanıştı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan atletizm antrenörü Melikşah Katman, Dünya Atletizm Birliği tarafından başlatılan ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından diğer illerde belirli günlerde uygulanan ve Türkiye'de sadece Karaman'da aralıksız sürdürülen 'Eğlenceli çocuk atletizm oyunları şenliği' ile çoğunluğu kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrencileri atletizmle buluşturdu. Proje kapsamında bugüne kadar 13 köy okulunu ziyaret eden Katman'ın yeni durağı merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bucakkışla köyü oldu. Bucakkışla İlkokulu ve ortaokulunu ziyaret eden Katman, önce öğrencilere oyunları anlattı. Ardından öğrenciler sprint engel sürat yarışı, Formula 1 bayrak yarışı, hedefe roket atma ve kurbağacık öne sıçrama gibi eğlenceli atletizm oyunlarını oynayarak eğlendi.

"57 bin öğrenciye ulaştık"

Atletizm antrenörü Melikşah Katman, "Uluslararası çocuk atletizmi eğitici eğitmeniyim. 4 ile 12 yaş grubundaki öğrencilerimizin atletizm sporuyla eğlenceli bir şekilde tanışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Atletizm, sporun temeli olmasından dolayı ulaşılabilir, erişilebilir ve yapılabilir bir branş olduğunu bu yaş grubundaki çocuklara öğretmeyi amaçlıyoruz. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bana sağlamış olduğu desteklerle bu projeyi Karaman'da başlattık ve 2016 yılından beri aralıksız sürdürüyoruz. Başka şehirlerde bu projenin yılın belirli günlerinde uygulandığını biliyorum ancak biz Karaman'da her gün bir okulda, her gün bir köyde, her gün bir ilçede bu projeyi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Karaman il merkezi, ilçe okulları, köy okulları ve belde okulları olmak üzere toplamda 57 bin çocuk, Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları Şenliği ile tanışma fırsatı buldu. Toplamda 4 ilçe ve 13 köy okuluna gitme fırsatı bulduk ve Karaman merkezdeki tüm okulları bu vesileyle tamamlamış olduk. Özellikle köy okullarına ve kırsal mahalle okullarına gittiğimizde çocukların 'Gençlik ve Spor Bakanlığı geldi' diyerek bizi coşkuyla karşılamalarına ve giderken gözyaşlarına hakim olamamalarına pek çok kez şahit oldum. Bu durum, mesleğimize bağlılığımızı artıran en büyük motivasyon kaynağımız oldu" dedi.

"Herkesin çocuğu kendisi için, bütün çocuklar ülkemiz için önemlidir"

Kırsaldaki çocuklara atletizm sporunu tanıtmayı amaç edinen Katman, "Programın köy ve ilçe okullarında uygulanmasının temel amaçlarından biri, sporda fırsat ve imkan eşitliğini sağlayabilmek ve kırsaldaki çocukların da atletizm sporuyla tanışmasını mümkün kılmaktır. Çünkü merkezde yaşayan öğrenciler birçok spor etkinliğine katılabilirken kırsal ve belde okullarındaki çocuklar kısıtlı imkanlara sahip. Bu nedenle biz onların ayağına gitmeye özen gösteriyoruz. Benim en büyük felsefem şudur: 'Herkesin çocuğu kendisi için, bütün çocuklar ülkemiz için önemlidir.' Bu anlayışla ulaşılmayan her yere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Karaman'da 3 öğrencimi keşfetme fırsatı buldum"

Proje sayesinde yeni yetenekleri keşfettiğini söyleyen Melikşah Katman, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, köylere, beldelere ve ilçelere ulaşmamızda en büyük destekçimizdir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de projeyle ilgili gerekli yazışmaları yaparak tüm okullara ulaşmamızı sağlıyor. Bu proje sayesinde Karaman'da 3 öğrencimi keşfetme fırsatı buldum. Bunlardan biri U20, ikisi U16 yaş grubunda ve bu sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimize madalyalar kazandırmış başarılı sporcular" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ümit Doğan da okullarında yapılan etkinlikleri çok beğendiğini söylerken, öğrenciler ise çok eğlendiklerini belirtti. - KARAMAN