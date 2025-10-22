Karakucak Güreş Dünya Şampiyonası'nda Malatyalı Hakemler Türkiye'yi Temsil Edecek

Kahramanmaraş'ta bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Karakucak Güreş Dünya Şampiyonası'nda Malatyalı üç hakem Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Güreş Birliği (UWW), Malatya'dan üç hakemi Karakucak Güreş Dünya Şampiyonası'nda görevlendirdi. 2022 yılında Türkiye Güreş Federasyonu'ndan ayrılarak bağımsız bir kimlik kazanan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen Karakucak Güreş Dünya Şampiyonası'nda İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ilkım başhakem olarak görev yapacak. Prof. Dr. Ilkım'ın yanı sıra organizasyonda Mahmut Çalık Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Remzi Taştekin ve Battalgazi Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Taşçı da hakem olarak yer alacak.

25-26 Ekim'de Kahramanmaraş'ta düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi dünyada Malatya'dan temsil etmenin gurur verici olduğunu söyleyen hakemler Prof. Dr. Mehmet Ilkım, Remzi Taştekin ve Mehmet Taşçı, büyük bir heyecan içinde olduklarını belirtti. - MALATYA