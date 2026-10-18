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Karabük İdmanyurdu, Silivrispor'u 1-0 yenerek evindeki ilk galibiyetini aldı

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Karabük İdmanyurdu, Silivrispor'u 1-0 yenerek evindeki ilk galibiyetini aldı
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TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Karabük İdmanyurdu, evinde Silivrispor'u 1-0 mağlup etti. Muhammed Semih Kocatürk'ün 18. dakikadaki golüyle kazanan Karabük temsilcisi, bu sonuçla evindeki ilk galibiyetini elde etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Silivrispor'u 1-0 mağlup ederek evindeki ilk galibiyetini kazandı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Halil Erdoğan, Mehmet Sonay, Metehan Çetin

Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Berat Can Sebat, Tolga Mert Aslan, İlker Akar, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz, Muhammed Semih Kocatürk, Hasan Türkyılmaz (Berkcan Cengiz dk. 90), Cihan Aydın (Mehmet Ali Kılınç dk. 60), Kaan Erdoğan (Mücahit Emre Sivri dk. 77), Özgür Özden Dağdelen (Melik Ahmet İpek dk. 90)

Silivrispor: Onur Yıldırım, Özkan Zileli, Baran Işık, Efe Baran Kara, Salih Emin Sebetci, Fatih Mankır (Abdüssamet Yılmaz dk. 87), Said Can Açıkalın (Mustafa Karaman dk. 71), Mehmet Aydın, Bilal Musa Şentürk, Umut Aydın (Eray Pazar dk. 58), Hafız Görkem Vardar (Efe Eriş dk. 46)

Gol: Muhammed Semih Kocatürk (dk. 18) (Karabük İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Mücahit Emre Sivri (Karabük İdmanyurdu), Baran Işık, Bilal Musa Şentürk (Silivrispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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