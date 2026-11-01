Karabük Gençlikspor, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni karar setinde 3-2 geçti

Karabük Gençlikspor, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni karar setinde 3-2 geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Karabük Gençlikspor, evinde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni karar setine giden maçta 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip haftaya 3 Kasım Salı günü Düzce 1907 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Karabük Gençlikspor, evinde karşılaştığı Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.
Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Karabük Gençlikspor, TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi karar setini kazanarak 3-2 ile geçti.
Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 25-21 kazanırken, ev sahibi takım ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-23 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette 25-22 üstünlük sağlayan konuk ekip, mücadelede durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde rakibine 15-12 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.
Karabük Gençlikspor haftaya 3 Kasım Salı günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda Düzce 1907 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.