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Karabük Gençlikspor, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni karar setinde 3-2 geçti

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Karabük Gençlikspor, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni karar setinde 3-2 geçti
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TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Karabük Gençlikspor, evinde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni karar setine giden maçta 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip haftaya 3 Kasım Salı günü Düzce 1907 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Karabük Gençlikspor, evinde karşılaştığı Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Karabük Gençlikspor, TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi karar setini kazanarak 3-2 ile geçti.

Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 25-21 kazanırken, ev sahibi takım ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-23 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette 25-22 üstünlük sağlayan konuk ekip, mücadelede durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde rakibine 15-12 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Karabük Gençlikspor haftaya 3 Kasım Salı günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda Düzce 1907 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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