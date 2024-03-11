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Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Maçın 9. dakikasında Deian Sorescu'nun golü ile Gaziantep FK öne geçti. 85. dakikada Draguş'un golü ile fark ikiye çıktı ve Beşiktaş maçı 2-0 kaybetti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

SORESCU PERDEYİ AÇTI

9. dakikada Musrati'nin hatalı pasında araya giren Maxim pasını Draguş'a verdi. Draguş'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Deian Sorescu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi

DRAGUŞ 2 YAPTI

85. dakikada Mustafa'nın pasında orta alanda topla buluşan Draguş önündeki üç kişiyi çalımladı ve uzak köşeye sert ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi

CENK PENALTI KAÇIRDI

90'da Masuaku'nun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Semih, Sorescu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ve penaltı kaçtı. Penaltıda topun başına geçen Cenk ortaya doğru penaltısını kullandı ancak Nita hata yapmadı ve topu kurtardı.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gaziantep FK Beşiktaş Spor Haberler

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