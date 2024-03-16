Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokunduğu için ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen maçı konuk takım kazandı.
BÜNYAMİN MAÇIN BAŞINDA ATTI
Mücadeleye etkili başlayan konuk takım Antalyaspor, 5. dakikada Bünyamin'in attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.
BUKSA PENALTIDAN 2 YAPTI
Bulduğu gol sonrası baskısını sürdüren Antalyaspor, 37. dakikada penaltı kazandı. Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Gedson'un hava topu mücadelesinde Bahadır'a faul yaptığını söyledi ve penaltıyı verdi. Topun başına geçen Buksa golü attı takımını 2-0 öne geçirdi.
MUCI İKİNCİ YARI BAŞLAR BAŞLAMAZ ATTI
İkinci yarının ilk saniyelerinde maça ortak olmak isteyen Beşiktaş, yeni yıldızı Ernest Muci'nin kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.
SON ANLAR NEFES KESTİ
Maçın 90+5. dakikasında köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok kafayı vurdu ve top Naldo'dan sekti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ve Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı.
ANTALYASPOR KAZANDI
Kıran kırana geçen mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.