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Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokunduğu için ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen maçı konuk takım kazandı.

BÜNYAMİN MAÇIN BAŞINDA ATTI

Mücadeleye etkili başlayan konuk takım Antalyaspor, 5. dakikada Bünyamin'in attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi

BUKSA PENALTIDAN 2 YAPTI

Bulduğu gol sonrası baskısını sürdüren Antalyaspor, 37. dakikada penaltı kazandı. Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Gedson'un hava topu mücadelesinde Bahadır'a faul yaptığını söyledi ve penaltıyı verdi. Topun başına geçen Buksa golü attı takımını 2-0 öne geçirdi.

Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi

MUCI İKİNCİ YARI BAŞLAR BAŞLAMAZ ATTI

İkinci yarının ilk saniyelerinde maça ortak olmak isteyen Beşiktaş, yeni yıldızı Ernest Muci'nin kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.

Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi

SON ANLAR NEFES KESTİ

Maçın 90+5. dakikasında köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok kafayı vurdu ve top Naldo'dan sekti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ve Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı.

ANTALYASPOR KAZANDI

Kıran kırana geçen mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Antalyaspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Hamit Gündoğdu:

Beşiktaş Sanki sahaya yenilmek için çıkmış gibi... Seyircide artık pes etmiş durumda. Bu gidişle 15 bin seyirciyi zor toplar hatta boş tribünlere oynama durumuna gelir. Tek ümit Türkiye kupası kaldı..ligde ise en iyi 4. veya 7. Olur gibi.. takımda 2-3 futbolcu hariç diğerleri yolcu edilmeli..

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Hasan Çakan:

Beşiktaş'tan bir çocuk olmaz

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Hasan Çakan:

Beşiktaş'tan bir cacık olmaz

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