Kara Kartal 1 puana razı! Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Tempo seviyesi yüksek maçta gol sesi çıkmadı.

YENİ TRANSFER İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Ernest Muçi Kayserispor maçına 11'de başladı.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Maçın 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.

TEMPO YÜKSEK GOL YOK

Son haftalarda kötü gidişat sergileyen iki takım mücadeleye puan almak için çıktı. Kıran kırana geçen maçta gol sesi çıkmayınca puanlar bölüşüldü.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ligde oynadığı son deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Beşiktaş puanını 40'a yükseltirken, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 3. lig maçından da beraberlik ile ayrılan Kayserispor 29 puana ulaşmış oldu. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlarken, Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.