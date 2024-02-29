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Kayseri'de 'Kar Fırtınaları Valilik Kupası' kayak yarışmaları düzenlendi

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Kayseri Valiliği öncülüğünde düzenlenen 'Kar Fırtınaları Valilik Kupası' kayak yarışmaları final müsabakaları 400 gencin katılımıyla yapıldı. Erciyes Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen yarışmada kazananlar belli oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, uluslararası yarışmalarda başarılı olmak için çalışmaların süreceğini belirtti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Kayseri'nin kendi çocuklarının kayak sporunda başarılı olacağını vurguladı.

Kayseri Valiliği öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen 'Kar Fırtınaları Valilik Kupası' kayak yarışmaları final müsabakaları 400 gencin katılımıyla yapıldı.

Erciyes Hacılar Kapı'da 300'e yakın sporcunun katıldığı final müsabakalarının ardından yarışmayı kazananlar belli oldu. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, uluslararası yarışmalarda başarılı olunması için çalışmaların süreceğini aktararak; "Valimiz himayelerinde başlatılan 'Kar Fırtınaları' projesinin ilkini gerçekleştirilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 400'e yakın sporcuyla başta teşvik olmak üzere .çeşitli kategorilerinde yapmış olduğumuz Kayseri'nin belki de ilk büyük organizasyonunu bugün gerçekleştiriyoruz. Kayseri'nin sembolü dağcılıktır, kış sporlarıdır. Bu vesileyle başta kış sporlarında valimizin proje talimatıyla birlikte antrenör arkadaşlarımızın başta birçok semtteki dezavantajlı gençlerimizi kış sporlarına kazandırmak üzere başlatmış bulunduğumuz çalışmalarda bugün 100'leri geçen sporcu altyapısına kavuştuk. Bu vesileyle amacımız tabi ki burada önemli olan altyapı sporuyla birlikte başta olimpik spor yarışmalarında başarılı olmaları adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tohum sporcular olarak sporcularımızı yetiştireceğiz. İnşallah uluslararası arenalarında da 'Kar Fırtınaları'mız çok hızlı bir gelişimle önümüzdeki yıllarda al bayrağımızı göndere çektirecektir. İnşallah bunun da mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Kayağı en iyi yapması gereken Kayseri'nin kendi çocukları"

Programa katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, sporcular arasından şampiyonlar çıkacağını ifade ederek; "Özellikle bu projeyi çok önemli buluyorum. İl müdürümüz böyle bir projeyi yapmak istediklerini bana söylediği andan itibaren gerçekten büyük bir heyecan yaşadım. Aslında biz Kayseri'de büyük bir spor seferberliği başlattık. Hem gençlik spor müdürlüğümüzün tesislerinde hem de ERVA Spor Okulları'nda 'her mahalleye bir spor okulu açacağız' diye başlattığımız kampanyayla 6 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Ama Kayseri'nin simgesi kış sporları, kayak. Bu kayağı en iyi yapması gereken Kayseri'nin kendi çocukları. Buradan şampiyonlar çıkartacağız. Buradan disiplinli, ahlaklı ve Türkiye'yi temsil eden iyi sporcular çıkartacağız. Bunları antrenörlerimiz sayesinde, öğrencilerin peşini bırakmayan, onları bu işe teşvik eden veliler sayesinde başaracağız. Bu daha başlangıç. Önümüzdeki sene gençlik spor müdürümüz bize ne sürprizler geliştirecek, bambaşka bir noktaya taşıyacak. Ama Kayseri'nin 'Kar Fırtınaları'nı en kısa sürede uluslararası yarışmalarında göreceğiz diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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