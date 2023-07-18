Pilottan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel anons: Türk kadınının gücünü gösterdiniz

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dönüş uçağında Türk Hava Yolları özel anons yaptı. THY'nin kaptan pilotlarından Murat Tekgül, uçak içinde yaptığı anonsta, " Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanlarını canıgönülden kutluyorum." dedi.

Final maçının ardından Amerika'nın Dallas şehrinden THY'nin TK 192 seferi ile yurda dönen "Filenin Sultanları" için uçuş öncesinde pasta kesildi. THY'nin kaptan pilotlarından Murat Tekgül, şampiyon takım için uçak içinde özel bir anons yaptı.

"ARTIK HEM GÖNÜLLERİN HEM DE DÜNYANIN ŞAMPİYONU OLDULAR"

Tekgül yaptığı anonsta, "Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini, yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadeleyle hepimizin gönlünde taht kurdular. Bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanlarını canıgönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle." dedi.

DÜNYANIN ETRAFINI İKİ DEFA TURLADILAR

Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 47 günde THY uçaklarıyla 24 bin km yol katetti. Antalya'da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD'de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını 2 defa turlamış oldu.