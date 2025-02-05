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KAP geldi! Taraftarın hayalini kurduğu yıldız Galatasaray'da

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Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcunun 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti. Lemina'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen Lemina, 1 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

Son olaral kadrosuna Morata'yı katan Galatasaray, Mario Lemina transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP GELDİ

Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KAP geldi! Taraftarın hayalini kurduğu yıldız Galatasaray'da

UÇAK YOLA ÇIKTI

Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun akşam saat 19.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Lemina'nın İstanbul'a inmesi hava şartlarından dolayı daha geç saatlere de gecikebilir.

KAP geldi! Taraftarın hayalini kurduğu yıldız Galatasaray'da

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.

KAP geldi! Taraftarın hayalini kurduğu yıldız Galatasaray'da
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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