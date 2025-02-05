KAP geldi! Taraftarın hayalini kurduğu yıldız Galatasaray'da

Son olaral kadrosuna Morata'yı katan Galatasaray, Mario Lemina transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP GELDİ

Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

UÇAK YOLA ÇIKTI

Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun akşam saat 19.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Lemina'nın İstanbul'a inmesi hava şartlarından dolayı daha geç saatlere de gecikebilir.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.