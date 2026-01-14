Haberler

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe'de ilk galibiyetini aldı. Maç sonunda stadyumu terk eden Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'e ''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap vermeyen milli oyuncunun gülümsediği görüldü.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ TALISCA'DAN

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 82. dakikada Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan geldi. Talisca, bu sezonki 15. golünü attı.

İSMAİL YÜKSEK'E SÜRPRİZ SORU

Karşılaşmanın sonunda stadyumu terk eden Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek'e basın mensupları tarafından ''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusu yöneltildi. Milli oyuncudan bu soruya cevap gelmese de gülümsediği anlar kameralara yansıdı.

FENERBAHÇE KANTE'Yİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının sonunda kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" şeklindeki soruya "Geliyor." yanıtını verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü

Fenerbahçe'den 2026'da başarılması güç istatistik