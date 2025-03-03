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Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik olan futbolcudan haber var

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FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın forveti Jean-Philippe Mateta, Milwall kalecisi Liam Roberts'ın sert müdahalesi sonucu ciddi bir yaralanma yaşadı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Mateta'nın sol kulağında ciddi bir yırtık tespit edildi ve 25 dikiş atıldı. Crystal Palace, oyuncunun hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın Milwall'ı konuk ettiği maçın ilk dakikalarında ev sahibi ekibin Fransız forveti Mateta, Milwall kalecisi Liam Roberts'ın çok sert müdahalesiyle yerde kalmış, yürekler ağza gelmişti.

Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik olan futbolcudan haber var

25 DİKİŞ ATILDI, TABURCU EDİLDİ

İngiltere Premier Lig ekibi, Jean-Philippe Mateta'ya sol kulağında tespit edilen ciddi bir yırtık sebebiyle 25 dikiş atıldığını belirtirken hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik olan futbolcudan haber var

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın Milwall'ı ağırladığı Selhurst Park'taki mücadelenin 6. dakikasında ev sahibinden Mateta, savunma arkasına gönderilen uzun topa hareketlenmiş, Milwall kalecisi Liam Roberts da topu uzaklaştırmak için Mateta'ya sert bir biçimde çarpmıştı. Yere yığılan golcü oyuncuya ilk acil müdahale saha içinde yapılırken hakem Micheal Oliver, VAR uyarısı sonrası Roberts'a kırmızı kartını çıkarmıştı. Maça devam edemeyen, sedye ile karşılaşmayı terk eden Mateta'nı sağlık durumu tüm futbolseverleri endişeye sürüklemişti.

Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik olan futbolcudan haber var

Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik olan futbolcudan haber var
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları8y6kjfrwmd:

bu yaralamanın adli boyutuda olmalı

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bu kaleciye 10 maç ceza verilmeli

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıGürkan SARIALİOĞLU:

Hakem bu pozisyonu VAR uyarısıyla görecek kadar kötü müymüş hakem o nasıl hakemmiş anlamıyorum

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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