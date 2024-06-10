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Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı

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EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Millilerin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuşan Montella, "Son zamanlarda genelde sağ kanat oynadı. Bizim oyun sistemimize göre kanatlarımızı çok fazla geriye gelmelerini istemiyoruz ve çok fazla koşturmuyoruz. O pozisyonda rahatça oynayabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadro tercihi hakkındaki eleştirilere cevap veren İtalyan teknik adam, Arda Güler'in oynayacağı rol hakkında da bilgi verdi.

"BAZILARI MEMNUN OLMAYACAK"

Maça as kadro ile çıkmayacaklarını söyleyen Montella, "Polonya ile Gürcistan benzer oynuyorlar ama çok da benzer değiller. 5'li oynuyor gibi gözüküyorlar ama her zaman 5'li oynadıklarını görmüyoruz. Buradaki oyuncuların hepsi oynayabilecek seviyede. Bazı oyuncuları göndermek zorunda kaldık. Sadece 11 oyuncuyla oynayabileceğiniz bir futbol kalmadı. 5 değişiklik hakkınız var 16 futbolcu üzerinden plan yapmalısınız. 8 gün kala bazı oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Kimseyi yormaya gerek yok. Yarın kadroda bir karışım olacak. Bazılar memnun olmayacak ama başka da bir seçeneğimiz yok" dedi.

Montella'dan kadro tercihi eleştirilere net yanıt: İstatistiklere bakarak oyuncu seçmiyorum

ARDA'NIN OYNAYACAĞI POZİSYON

Arda Güler'in hangi pozisyonda oynatılacağı hakkında konuşan Montella, "Arda Güler, iki pozisyonu da oynayabilecek bir futbolcumuz. Son zamanlarda genelde sağ kanat oynadı. Bizim oyun sistemimize göre kanatlarımızı çok fazla geriye gelmelerini istemiyoruz ve çok fazla koşturmuyoruz. O pozisyonda rahatça oynayabileceğini düşünüyorum. Tüm maçlar zordur, oyuncularınızı iyi tanımanız gerekiyor. En iyi şekilde hazırlanıp sahada en iyi halimizle yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Takımdaki sakat oyuncular hakkında konuşan Montella, "Çok ciddi sakatlıklarımız bulunmuyor. Özellikle Zeki ve Ferdi için mantık çerçevesinde oyuncularımızı riske etmemenin en doğrusu olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Montella'dan kadro tercihi eleştirilere net yanıt: İstatistiklere bakarak oyuncu seçmiyorum

"ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ!"

Turnuvaya iyi hazırlandıklarını söyleyen İtalyan teknik adam, "Ben genelde geçmişe değil şimdiye ve geleceğe bakarım. Hazırlanırken de 'full' konsantrasyonla hazırlandık. Birlikte zaman geçirdikçe bir aile olduk ve bu duyguyu sahaya yansıtacağız. O sorumlulukla ve bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya bu mentalite ile hazırlandık" şeklinde konuştu.

AYRILAN OYUNCULARIN TEPKİSİ

Milli takımın aday kadrosundan çıkarılan oyuncular hakkında konuşan Montella, "Ayrılan oyuncuları seçerken çok zorlandım. Hocalar bazı kararlar almak zorunda. İstatistiklere bakarak almıyoruz o kararları, o zaman hocanın burada işi yok. Geleceğe yönelik bir oyuncuyu kadronuza katarken, bazı dengeleri gözetmeniz gerekiyor. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Genç oyuncuları kadroya kattığımızda denge bozuluyor mu, bu önemli. Bazı oyuncularımızın sosyal medya paylaşımlarını gördüm ve benim hoşuma gitti. Bayrağa olan bağlılıklarını ilettiler. Vincenzo Montella: İngiltere'de Grealish, Sterling, Rashford gibi isimler kadroya alınmadı. Sadece istatistiklere bakılsaydı bu isimler alınırdı. İtalya'da da aynı şekilde bir durum var" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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