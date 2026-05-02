Kadınlara sporla nefes aldıran proje: 'Evinin Sultanları'

Niğde'nin Bor ilçesinde 7 yıldır sürdürülen 'Evinin Sultanları' projesi, kadınları sporla buluştururken sosyal yaşamlarına da katkı sağlıyor.

Haftada iki gün düzenlenen voleybol antrenmanları, katılımcılar için hem fiziksel aktivite hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşabilecekleri bir buluşma noktası haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen, Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen proje, özellikle ev hanımlarının ve yoğun çalışma temposu içerisindeki kadınların sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştırıyor. Haftada iki gün düzenli olarak gerçekleştirilen antrenmanlarda kadınlar, voleybol aracılığıyla hem fiziksel sağlıklarını koruyor hem de sosyal çevrelerini genişletme fırsatı buluyor.

Voleybol Antrenörü Murat Temiz, projenin başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördüğünü belirterek, 7 yıldır hiç ara vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Temiz, amaçlarının kendi imkanlarıyla spor yapma fırsatı bulamayan ev hanımlarıyla çalışan kadınları sporla buluşturmak olduğunu ifade ederek, bu faaliyetlerin kalıcı hale gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Murat Temiz: "İller arası dostluk maçları düzenlemek istiyoruz"

Murat Temiz, projenin ilerleyen süreçte daha geniş kapsamlı organizasyonlarla desteklenmesini istediklerini söyleyerek, iller arası müsabakalar düzenlenmesi halinde kadınların farklı şehirlerden katılımcılarla tanışabileceğini ve dostluk maçlarıyla bu birlikteliğin daha da güçleneceğini ifade etti. Sporun yalnızca kazanmak ya da kaybetmekten ibaret olmadığını vurgulayan Temiz, asıl hedefin kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesi, paylaşımda bulunması ve yaşam kalitelerini artırması olduğunu kaydetti.

Projeye katılan 55 yaşındaki ev hanımı Dilek Balkaya ise voleybolun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, spor sayesinde günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaştıklarını söyledi. Üç çocuk annesi olduğunu ifade eden Balkaya, antrenmanlara geldiğinde tüm sorumluluklarını bir kenara bırakarak yalnızca kendisine zaman ayırdığını dile getirdi.

Sporu çok sevdiğini belirten Dilek Balkaya, "Burada sadece voleybol oynamıyoruz aynı zamanda güçlü arkadaşlık bağları kuruyoruz. Ev hanımlarının da birçok şeyi başarabileceğini bu proje sayesinde gördük. Ben 55 yaşındayım ve yaş başarıya engel değil" diye konuştu.

Projeye katılan muhasebeci Tuğba Ilgın da yoğun iş temposuna rağmen antrenmanların kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Ilgın, "Kendimizi burada o kadar iyi hissediyoruz ki, burada geçirdiğimiz o bir buçuk saat bizim çok değerli. Hayata bakış açımızı bile değiştirdi, sağlığımızı olumlu etkiledi, burada kendimize geldiğimizi düşünüyorum. Ben muhasebeciyim, çok stresli işim var. Ama burada kendime geliyorum. O stresi çok güzel verimli bir şekilde atıyorum. Bu ailenin içinde olmaktan da mutluluk duyuyorum" değerlendirmede bulundu.

Antrenman günleri heyecanla bekleniyor

Sporculardan Hatice Menüş ise antrenman günlerini büyük bir heyecanla beklediklerini ifade ederek, voleybolun hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi. Günlük yaşamın ve çalışma hayatının getirdiği yorgunluğu sahada attığını belirten Menüş, antrenman günlerinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, o günlere göre plan yaptıklarını ve spor saatlerini aksatmamak için günlük programlarını buna göre düzenlediklerini söyledi. Menüş, "Buraya heyecanla geliyoruz, eğleniyoruz, stresimizi atıyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Kooperatifte çalışıyorum ve yorgunluğumu ben burada atıyorum. Antrenman günü misafir kabul etmiyoruz. Evli çocuğum var, antrenman günü gelmek istiyorlar benim voleybolum var diyorum" dedi.

7 yıldır aralıksız sürdürülen 'Evinin Sultanları' projesi, kadınların sporla buluşarak hem fiziksel hem de sosyal anlamda güçlenmesine katkı sağlarken, yaşam kalitelerinin artırılmasına da önemli destek sunuyor.

Projenin ilerleyen süreçte farklı illerdeki katılımcılarla düzenlenecek dostluk maçlarıyla daha geniş bir etkileşim alanı oluşturması ve kadınlar arasındaki dayanışma kültürünü daha da güçlendirmesi hedefleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı