Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finali öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray toplantıda bir araya geldi

DENİZLİ'de düzenlenen Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde yarın (Pazar) karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring başantrönerleri ve takım kaptanları basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki takım başantrönerleri ve kaptanları final maçını kazanmak istediklerini söyledi.

MARTINEZ MENDEZ: FİNALLER ÇOK ÖZEL

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Martinez Mendez ve takım kaptanı Alperi Onar ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Hasan Fırat Okul ve takım kaptanı Ayşe Cora katıldı.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Martinez Mendez, bu tarz final maçlarının çok özel olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada özel bir senaryo oluyor. Aslında final maçını biraz film olarak yorumlayabiliriz. Önemli olanlar aktristler oluyor. Tabii ki yardımcı olmak için hazır olacağım ama burada ışık oyuncuların üzerinde olacaktır. Oyun içinde farklı senaryolara hazır olmak gerekiyor" dedi.

ALPERİ ONAR: ATMOSFER ÇOK GÜZEL OLACAK

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar da finalde olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten güzel bir organizasyonun içindeyiz. Bizim hedeflerimiz yarıştığımız her kulvarda kupaları kazanmak. Birincisini kazandık. Şu an ikinci hedefteyiz. Yarın aynı zamanda bir derbi maçı olacak. Eminim atmosfer çok güzel olacak. Bütün taraftarlarımız burada olacak. Derbide kazanma hırsı daha baskın olacak. Kusursuz bir şekilde basketbol oynamak imkansız. Elbette ki hatalar olacak. Zaten hatalardan doğan şanslarla diğer takım maçı kazanıyor. Daha az hata yapan kazanıyor. Bence kazanma hırsı ve kazanmaya odaklanma daha değerli oluyor" diye konuştu.

FIRAT OKUL: FİNAL ANADOLU'DA DEVAM ETMELİ

Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Fırat Okul, final maçlarının Anadolu'da yapılmasının çok değerli olduğunu anlatarak, "Çünkü buradaki taraftarlarımız bizi izleme fırsatı buluyor. Buraya gelip gönül verdikleri takımları desteklemeleri onları heyecanlandırıyor. Bu bize de güç katıyor. O yüzden bu organizasyonun Anadolu'da devam etmesi çok keyifli. Federasyonu çok teşekkür ediyorum. Finale geldik sonunda. Bu bizim için çok değerliydi. Biz her kulvarda final oynamak istiyoruz. Finalleri kazanıp kupalar almak istiyoruz. Bunun için de önümüzde bir fırsat var. Herkese teşekkür ediyoruz bu fırsat için. Final maçı iki takım için de zor geçecek. Herkes en iyisini sahaya koymak istiyor. Bir şekilde karşı taraf oynadığı basketbolu engelleyip, onları farklı yönlere saptırmaya çalışıyor. Kaliteli bir şekilde planımızı sahada uygularsak her şey istediğimiz şekilde gider diye düşünüyorum. Biz takımımızı yönlendiriyoruz, onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Biz sahadaki oyuncular kadar kenarda antrenörlük yapabiliyoruz. Onların verdikleri performans, söylediklerimizi yapmaya çalışmaları ne kadar yüksek oranda gelişirse biz o kadar kenardan destek oluruz. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

AYŞE CORA: KUPAYI ALABİLECEK GÜÇTEYİZ

Sarı-kırmızılı takım kaptanı Ayşe Cora ise final maçının önemli olduğunu belirterek, "Galatasaray için Türkiye Kupasında finale çıkmak için uzun bir zaman olmuştu. Yaklaşık 10 sene olmuş. Buraya gelene kadarki maçlarımız çok zor geçti. Buradan artık geri adım atmak istemiyoruz. Biz yeni bir takımız. Bu tarz turnuvalar yeni takımların kendini geliştirmesi için çok önemli organizasyonlar. Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Buradan kupa ile ayrılabilecek potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Telafisi olmayan bir maça çıkıyoruz. Umuyorum ki müsabakada kazanan taraf biz oluruz. Ben hata yapmaktan korkmuyorum. Denememekten korkarım. Denerim sonunda hata olur, ben onu kabul ederim. Denememek benim için en büyük korkulardan. Ben şahsım olarak hiçbir zaman hata yapmaktan korkmam. Bir hata olursa da onunla yüzleşirim. Her maçta bir oyuncunun kazanma hırsı olmalı. Fenerbahçe ile özel bir maça çıkıyoruz. Fenerbahçe'ye karşı olan kupa finalinde de var. Benim odak noktam doğru basketbol oynamak. Amacımız basketbolumuzu mutlaka ileri bir seviyeye çekmek ve sonucunda galibiyet almak." dedi.

Toplantı sonrası başantrenörler ve takım kaptanları final kupasının yanında hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.