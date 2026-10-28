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Kadınlar Süper Lig'de ilk yarı erteleme maçlarıyla tamamlandı, Bursa 34-30 kazandı

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısı, iki erteleme maçıyla tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı'nı 34-30 yenerken Üsküdar Belediyespor da Yalıkavakspor'u 24-21 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısı, iki erteleme maçıyla tamamlandı.

Ligin 6. haftasından ertelenen maçların ilkince Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Odunpazarı'nı 34-30 yendi.

Diğer müsabakada ise Üsküdar Belediyespor, Yalıkavakspor'u 24-21 mağlup etti.

Kaynak: AA
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