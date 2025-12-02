30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi basın toplantısı düzenlendi

30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Miguel Mendez ile takım kaptanı Alperi Onar ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü George Dikeoulakos ile kaptan Asena Yalçın, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara Spor Salonu'nda 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan '30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası' finali öncesi Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez ve ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü George Dikeoulakos, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında bir araya geldi. Başantrenörlere takım kaptanları Alperi Onar (Fenerbahçe Opet) ve Asena Yalçın (ÇBK Mersin) eşlik etti.

MENDEZ: SEZONUN İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYORUZ

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Yarın da iyi bir maç olacağına inanıyoruz. Rakibimiz Mersin takımı da iyi bir performans gösterecektir ve buna hazır olmamız lazım. Günün sonunda bu sezonun ilk kupasını kazanmak istiyoruz. Her maç kendi içerisinde farklılık gösteriyor. Geçmişte Mersin ile çok fazla maç oynamış olabiliriz ama bu oyun saha içerisinde 5'e 5 oynanıyor. Yeni oyuncularımız geldi ve rolleri yeniden dağıtmak durumunda kaldık. Dolayısıyla her maç kendi içerisinde yorumlamak lazım. Yarın çok ciddi bir maç bekliyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

DİKEOULAKOS: SADECE KUPANIN DEĞİL EUROLEAGUE'İN DE FAVORİSİ

ÇİMSA ÇBK Mersin'in Başantrenörü George Dikeoulakos ise rakipleri Fenerbahçe'ye saygı duyduklarını belirterek, "Burada olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Fenerbahçe, sadece kupanın değil Euroleague'in de favorisi. Bunu biliyoruz ama sahaya çıktığımızda 5'e 5 oynayacağız. Bunun dışında buraya keyif almaya geldik. Bu herkes için bir kutlama maçı. Oyuncular ve koçlar için her zaman bu tarz bir fırsat olmuyor. Biz de bu fırsatı eğlenerek geçirmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

ALPERİ ONAR: MAÇIN FAVORİSİ YOK

Fenerbahçe Opet takım kaptanı Alperi Onar, maçın net favorisinin olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Kupası tek maç üzerinden oynanıp kupaya giden bir maç. Mersin iyi oyuncular ve teknik ekipten oluşan bir ekip. Geçen sene finalde basket severlere çok güzel bir maç izletmiştik. Eminim ki yarın da çok güzel bir maç izleteceğiz. Koçumuzun da dediği gibi; yarın için hazır, konsantre ve en iyi halimizle sahada olmalıyız. Biz de müsabakadan keyif almak istiyoruz. Umuyorum güzel bir maç olur ve sezonu kupayla açarız" diye konuştu.

ASENA YALÇIN: SÜRPRİZLERE AÇIK BİR MAÇ

ÇİMSA ÇBK Mersin takım kaptanı Asena Yalçın ise Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde oldukları için büyük gurur yaşadıklarını kaydederek şöyle konuştu:

"Sezona iyi başlamadık ama eminim devamında çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Kupanın favorisi olmaz ama herkesin de bir favorisi vardır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir kadro olduğunu hepimiz biliyoruz. Sürprizlere açık bir maç. Geçen seneki maç dün gibi aklımda. Biz yine aynı şekilde, aynı disipline devam edeceğiz. Koçumuz her zaman, "İyi ya da kötü takım yoktur. Avantajlı ve dezavantajlı takım vardır' der. Biz de dezavantajlarımızı göstermeden avantajlarımızla maçı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'ye de şimdiden başarılar diliyorum"