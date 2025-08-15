Kadın Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

TÜRKİYE Kadın A Milli Güreş Takımı, 13-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Yalova'da sürdürüyor. Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, "Yaklaşık 45 sporcuyla beraber Yalova'dayız. Kırgızistan, Japonya ve Macaristan takımıyla birlikte ortak bir kampı yapıyoruz ve Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na çok iyi bir ortamda hazırlanıyoruz" dedi.

Erkekler Serbest Stil Güreş A Milli Takımı, Kastamonu'da Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn milli takımlarıyla hazırlıklarına devam ederken, Grekoromen Güreş Milli Takımı, İstanbul'da Azerbaycan, İtalya, Japonya ve Bulgaristan milli takımlarıyla ortak kamp yapıyor. Kadın Güreş Milli Takımı ise Yalova'da Macaristan, Kırgızistan ve Japonya ile Dünya Şampiyonası'na ortak kampta hazırlanıyor. Yalova'da 8 Ağustos'ta başlayan kamp, 21 Ağustos'ta sona erecek. Kadın milli sporcular, Dünya Şampiyonası'nda 50, 53, 57, 62, 68 ve 76 kilo ile olimpik olmayan sıkletlerde 55, 59, 65 ve 72 kilo olmak üzere 10 sıklette mindere çıkacak.

'HEDEF HER ZAMANKİ GİBİ BÜYÜK'

Kadın Milli Takımı olarak hedeflerinin büyük olduğunu ve 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istediklerini belirten Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, "8-21 Ağustos tarihleri arasında uluslararası kamp yapmaktayız. Yaklaşık 45 sporcuyla beraber Yalova'dayız. Biz, Kırgızistan, Japonya ve Macaristan takımıyla birlikte bu ortak kampı yapıyoruz. 13-21 Eylül arasında Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na çok iyi bir ortamda hazırlanıyoruz. Kadın güreşinde daha önce Avrupa şampiyonluğumuz var. Bu sene de son Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde 2'nci olduk. Aslında hedefimiz 2028 Olimpiyatları. Dünya Şampiyonası için madalya sayısı söylemek çok zor, çünkü Paris Olimpiyatları'ndan sonra çok zor bir Dünya Şampiyonası bizi bekliyor. Tabii ki sürprizler olacak. Bu sürprizler umarım bizden yana olur. Genç ve kaliteli sporcularımız var. 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonlar, yeni Yasemin Adar'lar çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda 10 sıklette mindere çıkacağız. Dünya Şampiyonası'nda 6 olimpik sıklet var. 50, 53, 57, 62, 68 ve 76 kilodan oluşuyor. Olimpik olmayan sıkletlerde 55, 59, 65 ve 72 kilo var. Yani biz 10 sıklette de yarışacağız" diye konuştu.

'KÜRSÜNÜN EN ÜST BASAMAĞINDA YER ALMAYI HEDEFLİYORUM'

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten ve 68 kiloda Türkiye'yi temsil edecek olan eski Avrupa, dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, "Şu an Yalova'da Dünya Şampiyonası hazırlık kampı devam etmekte. Çok verimli bir kamp geçirdiğimizi söyleyebilirim. Burada bulunan Kırgızistan, Japonya ve Macaristan gibi başarılı takımlarla birlikte verimli bir kamp geçiriyoruz. Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampımız. Bundan sonraki kampımızda artık dinlenme ve daha çok Dünya Şampiyonası'na hazırlık çalışmalarımız olacak. 2023 yılında kürsünün en üst basamağında tamamlamıştım, dünya şampiyonu olarak noktalamıştım. 2024 yılında olimpiyatlar yapıldı, orada da bronz madalya kazanmıştım. İki yıl sonra tekrar Dünya Şampiyonası'na katılıyoruz. Hedefim tabii ki kürsünün en üst basamağında yer almak ve yeniden dünya şampiyonu olmak. Şu anda dünya sıralamasında sporcularımızın hepsi ranking sıralamasında güzel konumlarda, ben de dünya 1 numarası olarak 68 kiloda ülkemi temsil edeceğim" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR TAKIMA SAHİBİZ'

Antrenmanların zorlu geçtiğini belirten milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, "A Milli Takım'da 50 kiloda ülkemi temsil edeceğim. Şu anda Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz ve son iki kampımızı yapıyoruz. Burada farklı ülkelerden gelen Kırgızistan, Macaristan ve Japonya'dan sporcularla birlikte kampımız verimli şekilde devam ediyor. Son kampımız ise İstanbul'da gerçekleşecek. Şu an son zor antrenmanlar diyebilirim. Sonraki süreç artık mental hazırlık olacak. Güçlü bir takıma sahibiz. En son 2023 Dünya Şampiyonası yapılmıştı, takımımızda dünya şampiyonu Buse Tosun vardı. Şimdi yine tekrardan yarışıyor. Diğer sıkletlerde de iddialıyız. Genç bir takımımız var. Her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu yıl da Dünya Şampiyonası'na hem bireysel hem takım halinde yine ilklere imza atacağız" ifadelerini kullandı.