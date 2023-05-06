Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan "Okullar Arası Futbol Turnuvası"nda kadın antrenörün çalıştırdığı erkek futbol takımı şampiyon oldu.

Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Sahasında 5 okulun katıldığı Kavak Okullar Arası Futbol Turnuvası'nda Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu şampiyon olma başarısını gösterdi. Finale adını 8-3'lük skorla yazdıran Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu, final maçında rakibi 19 Mayıs Ortaokulu'nu 2-0'lık skorla geçerek şampiyonluğu elde etti.

Takımlarının elde ettiği başarıdan dolayı mutluluğunu belirten Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Futbol Antrenörü Rumeysa Seher Tiryaki Evcen yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır müsabakalara hazırlandık. Çalıştırdığım takımım beni çok gururlandırdı. Birlikte çok ter döktük, emek harcadık ama başardık. Kar kış, yağmur çamur demeden antrenmanlarımızı aksatmadık. Bunlar daha başlangıç, çok güzel başarılara imza atacağımızdan şüphem yok" dedi.

Kavak'ta futbol ve altyapı adına elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Evcen, "Kavak'ın Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı tek kadın futbol antrenörü olarak ne kadar öğrenciye el uzatabilirsem, yeteneklerini keşfedip ortaya dökebilirsem o kadar mutlu oluyorum. Bizlere bu zamana kadar her türlü imkanı sağlayan, desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Osman Abanoz'a, Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürümüz Ümit Koyuncu'ya, Beden Eğitimi Öğretmenimiz İlker Tekeli'ye, Derya Demir Şahin'e bana ve takımıma güvenen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN