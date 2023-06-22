Kadın antrenörler Süper Lig'de görev almak istiyor

Erzurum'da düzenlenen 'Kadınlara özel UEFA B Antrenör Eğitim Programı'na katılan 21 kadın antrenör, Süper Lig'deki erkek futbol takımlarını çalıştırmayı hedefliyor. Adaylardan Mizgin Çalış, 'Beşiktaş'ın kadın A futbol takımında yer aldım. Neden süper ligdeki erkek futbol takımını yönetmeyeyim. Benden başka türbanlı antrenörle daha önce hiç karşılaşmadım' dedi.

ERZURUM'da başlayan, 'Kadınlara özel UEFA B Antrenör Eğitim Programına' katılan 21 kadın antrenörün hedefi, Süper Lig'deki erkek futbol takımlarını çalıştırmak. Adaylardan Mizgin Çalış (25), " Beşiktaş'ın kadın A futbol takımında yer aldım. Neden süper ligdeki erkek futbol takımını yönetmeyeyim. Benden başka türbanlı antrenörle daha önce hiç karşılaşmadım. Sülalemde sporcu yok. Bu işleri önce ailemden gizli yaptım, sonra haberleri oldu" dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı eteklerinde Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 14 Haziran'da başlayan eğitim, 24 Haziran'da sona erecek. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yönettiği programda, yüz yüze eğitimlerde Gerçek Temelli, Akıcı Oyun ve Aday Antrenör odaklı metodoloji ile eğitim alan aday antrenörler, teknoloji kullanımı ile zenginleştirdikleri sunumlarında oyun kurgularını animasyon ve maç görüntüleri ile ifade ediyor. UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, Kadın Milli Takımlar Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takım Antrenörleri Begüm Üresin, Hilal Başkol, Bilgesu Aydın tarafından aday antrenörlere, saha pratik çalışmalarının yanı sıra UEFA Antrenör Eğitim Programı'nda yer alan konular da anlatılıyor. Programda Kadın Milli Takım teknik heyeti de antrenör eğitimcisi olarak yer alıyor.

UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA B-37'nin kadınlara özel olarak organize edilen bir eğitim olduğunu söyledi. Sadece kadın futboluna yönelik orada çalışan ve istihdam edilecek aday antrenörlere eğitim verildiğini ifade eden Aykurt, "Eğitime katılanlar kadınlara özel olarak kadın liglerinde çalışabilecekleri gibi, 15 yaş altı UEFA'nın belgelediği yerlerde çalışabilecekler. Eğitimlerimiz gayet güzel geçiyor. Son iki gün kaldı. 23 Haziran itibarıyla eğitimi tamamlayıp, 24 Haziran'da aday antrenörlerimiz evlerine ya da kulüplerine geri dönecekler. Bu eğitimin birinci etabıydı. Buradaki eğitimden 6 ay sonra kadın antrenör adaylarımızla yeniden bir araya geleceğiz. İkinci etabı da tamamladıktan sonra mezun olacaklar. İkinci etap sonrası mezun olup belgeye almaya hak kazanacaklar" diye konuştu.