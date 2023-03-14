Kadıköy'e Avrupa'dan gözlemci yağacak! İşte Sevilla maçında özel olarak izlenecek 4 Fenerbahçeli

Fenerbahçe'nin Sevilla ile Kadıköy'de oynayacağı rövanş maçına Avrupa'nın dört bir yanından gözlemci yağacak. Ajax, Leicester, Napoli ve Sevilla sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları Arda Güler, Szalai, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'ı izlemek için Ülker Stadyumu'nda yerini alacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında Sevilla ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak mücadeleye Avrupa'dan birçok kulüp gözlemci gönderecek.

ALTAY BAYINDIR'A AJAX'TAN YAKIN MARKAJ

Fanatik'te yer alan habere göre, 2 senedir Altay Bayındır'ı yakından takip eden Ajax, Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı karşılaşmaya da gözlemci gönderecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bayındır'ın hala sarı-lacivertlilerle yeni mukaveleye imza atamaması, Hollanda devinin iştahını kabartıyor. Genç eldivenin menajerinin, Ajax'ın yetkilileriyle görüşme yapmasının sürpriz olmayacağı belirtildi.

İNGİLİZ EKİBİ, SZALAI'NİN PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ise Leicester City'nin radarında. PSG ve Liverpool ile adı anılan başarılı savunmacıyı İngiliz ekibinin gözlemcileri, Sevilla maçında yakından takip edecek.

MONCHI, ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

Dünya devlerinin radarında olan Arda Güler'i ise rakip Sevilla'nın gözlemcileri izleyecek. 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'nin uzun süredir listesindeydi.

NAPOLİ BU KEZ FERDİ'YE KANCAYI ATTI

Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, bu kez de Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde. İtalyan ekibi, Sevilla karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu özel olarak takip edecek.