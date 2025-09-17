Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu! Tedesco'dan bir sürpriz tercih daha
Fenerbahçe, erteleme maçında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ 20.00'DE OYNANACAK
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.