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Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri

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EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Kazanmamız halinde çeyrek finale çıkacağımız mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

DEV MAÇ 22.00'DE BAŞLAYACAK

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch.

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih Özcan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.

EKSİKLERİMİZ VAR

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek. Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek. Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

10 FUTBOLCU KART SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AVUSTURYA İLE 18. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti. 10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

SON MAÇTA FARK YEDİK

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı. Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti. Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti. A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

zırzop:

3 tane yeriz

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Gjerj Kastoroiti:

iyimsersin

yanıt1
yanıt1
sami şen:

ümitvar olmak isterim ama Milli takımımızın alması gereken mesafe oldukça çok. umarım kazanırız...

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ATA null:

Türkiye kazanacağım diye sahaya çıkarsa önünde duracak hiçbir takım yoktur Allah'ın izniyle kazanırız

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Hamit Gündoğdu:

Biz bu takımı yeneriz ve finali Almanya veya isvicre ile oynarız ve en kötü ikinci oluruz..var mı? İddiaya giren!!!

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Ömer Can:

maç 4-1 biter eleniriz

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Muammer Sisman:

Bariş Alper artık bi gol attt be kardeşimmmmm

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Hasan Kastamonulu:

TRT1 dün ve bugün güncel frekans bilgileri girilmesine rağmen yayını yok. 11794 V 30000 Herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı. Millet İnternet üzerinden seyretti. Bu akşam milli maç yayını nasıl olacak.

2
0
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