Kaçkar by UTMB lansmanı gerçekleştirildi

RİZE'de 11-13 Eylül'de düzenlenecek olan dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ayağı 'Kaçkar by UTMB'nin basın lansmanı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda 11-13 Eylül tarihlerinde Rize- Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilmesi planlanan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan 'Kaçkar by UTMB'nin lansmanı gerçekleştirildi. Kentte gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, kurum amirleri ile Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "İnşallah 2030 sonrası da artık keyifle, güle isteye devam edeceğimiz; sadece Rize'nin değil, bütün Doğu Karadeniz'in hatta Türkiye'nin turizm potansiyelini etkileyecek muazzam bir organizasyon olacak. Bugün kıymetli misafirlerimizden bahsettim. Ben bunu, şehrin bu organizasyonu sahiplenişi açısından da önemsiyor ve her bir değerli misafirimize, şehir yöneticimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Türkiye'den ve Rize'den de sporcularımız çok yoğun biçimde katılım gösteriyorlar; çok güzel bir organizasyon geçireceğimize inanıyorum. Geçen sene Kaçkar sisiyle pusuyla yüzünü gizlemişti bizden. Bu sene öyle görüyoruz ki hava inşallah güzel olacak, muhteşem görüntüler izleyeceğiz. O muhteşem görüntülerle beraber dünyaya tanıtmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı